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Сергей Лазарев считает, что для его детей Анны и Никиты вредно повышенное внимание прессы и вспышки фотокамер

Сергей Лазарев поделился со своими подписчиками в Instagram эксклюзивными кадрами со съёмок новогодней обложки журнала HELLO. Также исполнитель считает, для его детей Анны и Никиты вредно повышенное внимание прессы и вспышки фотокамер.
Сергей Лазарев считает, что для его детей Анны и Никиты вредно повышенное внимание прессы и вспышки фотокамер

Сергей Лазарев опубликовал видео, на котором показана его первая совместная фотосессия с детьми Анной и Никитой. На кадрах известный певец запечатлен возле наряженной елки, на руках он держит дочь, а рядом с ним стоит его сын. Потом показано, как артист читает книгу с Никитой. В комментарии к посту в Instagram Сергей Лазарев написала: "Не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов. Все-таки, вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато". При этом певец отметил, его сын Никита вел себя на фотосессии довольно профессионально, а дочь Анну пришлось "ловить" всей съемочной командой.

Сергей Лазарев постарался сделать фотосессию частью новогодней игры, чтобы его детям было интересно, и они совсем не устали. В конце певец поблагодарил всех, кто принимал участие в этом. Подписчики пришли в восторг от видео, которое уже просмотрели почти 170 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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