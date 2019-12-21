Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская пофлиртовала с Никитой Уманским за кулисами программы "Бородина против Бузовой"
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская недавно рассказала об окончательном разрыве отношений с Алексеем Кудряшовым. Как известно, блондинка ушла за Периметр сама, а теперь, возможно, хочет вернуться, ведь за кулисами программы "Бородина против Бузовой" она при всех флиртовала с Никитой Уманским, при этом позволяя молодому человеку трогать ее за интимные места.
За кулисами на съемках программы "Бородина против Бузовой" участник проекта "Дом-2" Никита Уманский начал флиртовать с Анасатсией Балинской. Он отметил, что поцелует блондинку, чтобы она вернулась в Периметр, назвав это своеобразным пропуском. Вместе с тем молодой человек начал трогать девушку за грудь и ягодицы, чему она вовсе не препятствовала, а остальные звезды реалити-шоу и вовсе отметили, что дело дойдет до "волшебства".
До этого дело не дошло, так как экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская сказала, она не будет заниматься подобным на публике. Тем не менее, заигрывания с явным интересом со стороны Никиты Уманского заинтересовали всех поклонников проекта.
За кулисами на съемках программы "Бородина против Бузовой" участник проекта "Дом-2" Никита Уманский начал флиртовать с Анасатсией Балинской. Он отметил, что поцелует блондинку, чтобы она вернулась в Периметр, назвав это своеобразным пропуском. Вместе с тем молодой человек начал трогать девушку за грудь и ягодицы, чему она вовсе не препятствовала, а остальные звезды реалити-шоу и вовсе отметили, что дело дойдет до "волшебства".
До этого дело не дошло, так как экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская сказала, она не будет заниматься подобным на публике. Тем не менее, заигрывания с явным интересом со стороны Никиты Уманского заинтересовали всех поклонников проекта.