Motorola отложила начало продаж раскладушки razr c гибким дисплеем
Компания Motorola перенесла стар продаж razr с гибким дисплеем на более поздний срок. Ранее сообщалось, что предзаказ откроют 26 декабря, а начало распространения девайса запланируют на января 2020-го.
Сегодня ситуация поменялась. Когда именно начнутся продажи девайсы остаётся неизвестным. При этом в компании сообщили, что существенных отклонений от изначального графика пока ожидать не стоит.
«Со времени официального анонса, который состоялся в ноябре, Motorola razr пользуется довольно большим интересом потенциальных покупателей. Спрос оказался куда больше изначальных прогнозов специалистов. Компания Motorola приняла решение скорректировать процесс подготовки к продажам для удовлетворения запросов на покупку в максимальном объёме. Мы ведём работу над расчетом подобающего графика, который позволит большинству потребителей получить доступ к razr во время начала продаж. Не думаем, что сдвиг будет существенным в сравнении с изначальным графиком доступности», - указывается в официальном сообщении компании-производителя.
Модель Motorola razr создана на базе оригинальной версии Moto RAZR и была показана осенью 2019-го. В отличие от первоначальной модификации новинка получила гибкий дисплей диагональю 6,2 дюйма. Помимо этого, инженеры предусмотрели современную аппаратную и программную начинки. На территории США смартфон razr станет распространяться с ценником $1,5 тысячи. Для других рынков стоимость должна быть примерно такой же.
Сегодня ситуация поменялась. Когда именно начнутся продажи девайсы остаётся неизвестным. При этом в компании сообщили, что существенных отклонений от изначального графика пока ожидать не стоит.
«Со времени официального анонса, который состоялся в ноябре, Motorola razr пользуется довольно большим интересом потенциальных покупателей. Спрос оказался куда больше изначальных прогнозов специалистов. Компания Motorola приняла решение скорректировать процесс подготовки к продажам для удовлетворения запросов на покупку в максимальном объёме. Мы ведём работу над расчетом подобающего графика, который позволит большинству потребителей получить доступ к razr во время начала продаж. Не думаем, что сдвиг будет существенным в сравнении с изначальным графиком доступности», - указывается в официальном сообщении компании-производителя.
Модель Motorola razr создана на базе оригинальной версии Moto RAZR и была показана осенью 2019-го. В отличие от первоначальной модификации новинка получила гибкий дисплей диагональю 6,2 дюйма. Помимо этого, инженеры предусмотрели современную аппаратную и программную начинки. На территории США смартфон razr станет распространяться с ценником $1,5 тысячи. Для других рынков стоимость должна быть примерно такой же.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:10