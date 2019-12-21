Motorola отложила начало продаж раскладушки razr c гибким дисплеем





Сегодня ситуация поменялась. Когда именно начнутся продажи девайсы остаётся неизвестным. При этом в компании сообщили, что существенных отклонений от изначального графика пока ожидать не стоит., - указывается в официальном сообщении компании-производителя.Модель Motorola razr создана на базе оригинальной версии Moto RAZR и была показана осенью 2019-го. В отличие от первоначальной модификации новинка получила гибкий дисплей диагональю 6,2 дюйма. Помимо этого, инженеры предусмотрели современную аппаратную и программную начинки. На территории США смартфон razr станет распространяться с ценником $1,5 тысячи. Для других рынков стоимость должна быть примерно такой же.