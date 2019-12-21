Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

«Анатолий Григорьевич, вам точно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотел сначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядника выставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что не нокаутировали», - в шутку написал юрист.



