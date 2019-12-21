Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть
В Сети появились снимки с первого выпуска нового проекта, который на Первом канале будет вести эпатажная телеведущая Ксения Собчак. Как оказалось, программу посвятят делу сестер Хачатурян, прогремевшему на всю Россию.
Снимки обнародованы в Telegram-канале "Только никому", при этом ранее стало известно, организаторы долго не могли договориться с Ксений Собчак по поводу ее гонорара, однако появление эпатажной светской львицы на экране является доказательством, что все удалось уладить. Первый выпуск уже отснят, а гостями стали известные юристы и адвокаты, среди которых Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Присутствовал на съемках и брат сестер Хачатурян, которым прежде выдвинули обвинение в убийстве отца-тирана.
В своем микроблоге в Instagram Анатолий Кучерена признался, что раздумывал над участием в программе, так как знает, насколько остроумна Ксения Собчак и компетентен его оппонент. Тем не менее, он все же решился появиться на съемках, о чем не жалеет. Ответил ему и коллега Александр Бенхин.
Снимки обнародованы в Telegram-канале "Только никому", при этом ранее стало известно, организаторы долго не могли договориться с Ксений Собчак по поводу ее гонорара, однако появление эпатажной светской львицы на экране является доказательством, что все удалось уладить. Первый выпуск уже отснят, а гостями стали известные юристы и адвокаты, среди которых Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Присутствовал на съемках и брат сестер Хачатурян, которым прежде выдвинули обвинение в убийстве отца-тирана.
В своем микроблоге в Instagram Анатолий Кучерена признался, что раздумывал над участием в программе, так как знает, насколько остроумна Ксения Собчак и компетентен его оппонент. Тем не менее, он все же решился появиться на съемках, о чем не жалеет. Ответил ему и коллега Александр Бенхин.
«Анатолий Григорьевич, вам точно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотел сначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядника выставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что не нокаутировали», - в шутку написал юрист.