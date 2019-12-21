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Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

В Сети появились снимки с первого выпуска нового проекта, который на Первом канале будет вести эпатажная телеведущая Ксения Собчак. Как оказалось, программу посвятят делу сестер Хачатурян, прогремевшему на всю Россию.
Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

Снимки обнародованы в Telegram-канале "Только никому", при этом ранее стало известно, организаторы долго не могли договориться с Ксений Собчак по поводу ее гонорара, однако появление эпатажной светской львицы на экране является доказательством, что все удалось уладить. Первый выпуск уже отснят, а гостями стали известные юристы и адвокаты, среди которых Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Присутствовал на съемках и брат сестер Хачатурян, которым прежде выдвинули обвинение в убийстве отца-тирана.

В своем микроблоге в Instagram Анатолий Кучерена признался, что раздумывал над участием в программе, так как знает, насколько остроумна Ксения Собчак и компетентен его оппонент. Тем не менее, он все же решился появиться на съемках, о чем не жалеет. Ответил ему и коллега Александр Бенхин.
«Анатолий Григорьевич, вам точно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотел сначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядника выставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что не нокаутировали», - в шутку написал юрист.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01

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