Названы 5 правил похода в баню с пользой для здоровья





Первое правило полезной бани – не спешить. Баня попросту не совместима со спешкой и суетой. Ее посещение лучше спланировать заранее, выделив для этого достаточное количество времени. Спешка же грозит обернуться ожогами, перегревами и даже проблемами со здоровьем. Второе правило заключается в отказе от еды и спиртного в бане. Не нужно заходить в парилку после приема пищи, впрочем, не стоит также париться и на пустой желудок. Между последним приемом пищи и баней следует сделать промежуток примерно в час. А вот алкоголь в бане – табу, поскольку он вместе с повышенной температурой создает высокую нагрузку на сердце. Также в сауне обязательно следует защищать голову. Опытные банщики всегда берут в парилку колпак, который помогает защититься от теплового удара.Четвертое правило заключается в подготовке. Перед входом в парилку следует ополоснуться в душе, снять все металлические украшения. И самое последнее: некоторые люди любят использовать в бане эфирные масла и прочие средства, однако многие из подобных веществ в таких условиях могут быть опасны.