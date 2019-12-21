Поклонники раскритиковали перевоплотившуюся в Ксению Собчак юмористку Елену Воробей

На своей странице в Instagram певец Николай Басков опубликовал несколько снимков в компании юмористки Елены Воробей, представшей в гримме и свадебном платье. В описании исполнитель отметил, что звезда юмористических шоу предстанет в образе телеведущей Ксении Собчак, нашумевшую свадьбу которой знаменитости обсудят на "голубом огоньке".Зрители, однако, не оценили старания Елены Воробей и ее команды, отметив, что грим был убедительным, но многие приняли знаменитость за "королеву русского шансона" Любовь Успенскую. Некоторые написали, что юмористка и вовсе стала похожа на китайскую куклу. Сама Успенская тоже оставила свой комментарий, написав, что Басков и Воробей в свадебных образах выглядят очень красиво и им нужно пожениться. При этом певица не забыла употребить ненормативную лексику.