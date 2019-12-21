"Пришла забрать суженого": Эфир "Давай поженимся!" едва не сорвала устроившая скандал 60-летняя миллионерша





Некоторое время назад 60-летняя Дороти пришла на передачу «Давай поженимся» с целью обрести свою любовь, однако ничего не вышло. Тогда она неприятно впечатлила ведущих, поэтому они не дождались завершения эфира и ушли. Один из женихов, боровшихся за неё, стал 61-летний Александр. Он сообщил, что является бывшим разведчиком, которому не нравится, когда его обманывают. Тогда Дороти отклонила его предложение и даже отказалась от подарка. Недавно Александр решил и сам попытать своё счастье и принял участие в шоу.Однако после разговора "жениха" с первой невестой в студию ворвалась Дороти. Дама рассказала, что является его невестой, которую он любил, бил и погубил, и теперь она явилась с того света, чтобы забрать его с собой. Данная выходка едва не сорвала запись программы. Женщина заявила, что хочет сама поговорить о мужчине. Дороти начала рассказывать об истории сотворения мира, которая начинается с Адама и Евы, при этом доставая из сумки украшения. Экс-участница шоу заявила, что она уверена, мужчина пришел на программу, чтобы заполучить деньги путём шантажа.