Названы участники «Дома-2», которые раздражают телезрителей





Придя на проект, Юлия Щеглова нравилась всем. Ее веселый характер, доброта и красота поднимали рейтинг девушки на реалити-шоу и добавляли ей подписчиков в соцсети Instagram. Однако со временем брюнетку стали называть "всем недовольной теткой", а шутки и веселое настроение сменились постоянными истериками, ссорами и слезами. На данный момент большинство зрителей отмечают, их раздражает, как Щеглова выпрашивает свадьбу у возлюбленного.Второе место в антирейтинге досталось Алине Галимовой. Большинство зрителей раздражают выходки звезды реалити-шоу, она часто прибегает к хитростям и плетет интриги. По мнению поклонников, девушка лукавит по отношению к своему молодому человеку. Он ей явно не нравится, но она продолжает активно убеждать публику и своего парня Никиту в обратном. Такое отношение и то, что звезда со своим возлюбленным строит отношения, чтобы только остаться на проекте "Дом-2", сильно раздражает и отталкивает даже преданных фанатов.Майя Донцова, как и ее супруг Алексей Купин, на экранах кажутся идеальной семейной парой. Девушка представляется, как идеальная жена и друг, однако большинство зрителей давно поняли, Донцова не так проста, как кажется. Если учесть критику со стороны коллег, что якобы Майя Донцова постоянно докладывает обо всем происходящем в Периметре организаторам, ее рейтинг в глазах даже преданных поклонников резко падает. Угадать, что у девушки на уме, явно невозможно.Татьяна Строкова является сильной и уверенной в себе девушкой, однако часто она отличается чрезмерной настойчивостью, ставя свое мнение всегда выше других. Уважение среди коллег звезда реалити-шоу так и не смогла получить, однако все знают, она остается в любой ситуации "стальной леди", не давая авторитета молодым людям. Видимо, героине проекта "Дом-2" не мешало бы стать помягче, хотя бы по отношению к избраннику, ведь мужские черты характера в девушке не добавляют ей популярности.После прихода на проект "Дом-2" Анастасия Голд заинтересовала не только молодых людей в Периметре, но и зрителей. Многие считали девушку очень привлекательной и интересной. Однако в отношениях с Ильей Яббаровым брюнетка показала невыносимый характер. Постоянные ссоры на ровном месте, истерики и недовольство всем сделали Анастасию Голд одной из самых раздражающих звезд реалити-шоу, теперь смотреть на нее большинству зрителей попросту не интересно.Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский раздражает телезрителей отсутствием своего личного мнения. Во время спора он обычно поддерживает ту позицию, которая ему более выгодна. Молодой человек хитер, а чего ожидать от него в любой момент, неизвестно. Помимо большой армии фанатов, Уманский раздражает огромное количество зрителей реалити-шоу своими выходками.