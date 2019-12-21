Андрей Малахов: "Впервые: первая ведущая "Огоньков" — неизвестная жена Валентина Гафта вспомнит всё"

Андрей Малахов публиковал видео, на котором он исполняет переделанную известную песню из фильма "Карнавальная ночь" под названием "5 минут". Пока телеведущий поет, на кадрах показаны гости присутствующие в студии программы "Привет Андрей", в числе которых Стас Пьеха, Игорь Николаев и Владимир Винокур. В комментарии к посту в Instagram Андрей Малахов написал: "Новогодние голубые огоньки разных лет! Впервые: первая ведущая "Огоньков" — неизвестная жена Валентина Гафта вспомнит всё".Подписчики обрадовались идее Андрея Малахова собрать разные поколения "Огоньков" вместе. Многие восхитились талантами телеведущего назвав его "энергичным, жизнелюбивым, задорным, креативным и несравненным". За несколько десятков минут видео просмотрели более 75 000 пользователей интернета.