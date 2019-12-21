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На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Дилерские автоцентры заявили о старте рождественских распродаж в России, в ходе которой водители сумеют купить авто 2019 года выпуска со скидкой. Говорится, что уже на первых стадиях акции поток клиентов автоцентров стремительно увеличился.

Помимо этого активность потребителей объясняется предстоящим увеличением цен с 2020 года, который будет связан с повышением утилизационного сбора. Рождественский распродажи – это никак не великодушие торговцев, а шанс дистрибьюторов дать отчет в генштаб о выполнении или даже перевыполнении годичного плана продаж. К тому же салоны в России стремятся по максимуму продать автомобили со стоянок.

Согласно слов Андрея Творогова, который является основным экспертом по продажам ГК «Бизнес Кар», декабрь считается более удачным периодом для покупки новейшего авто, а еще оптимальный период для приобретения - это начало грядущего года.

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В мире / Авто
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 14:41

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