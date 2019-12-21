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Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель хотела помириться с Романом Макеевым

Личная жизнь звезды "Дом-2" Алены Рапунцель никак не ладится. Видимо, все настолько плохо, что она даже пыталась помириться с Романом Макеевым.
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель хотела помириться с Романом Макеевым

Совсем недавно Алена Рапунцель распрощалась со своим очередным ухажером Кириллом Кондратьевым. Скорее всего, девушка впала в отчаяние, так как, употребив алкоголь, отправилась в ночной клуб. Уже после она вновь вспомнила про Романа Макеева и решила ему позвонить.

В итоге Роман, и правда, приехал, но нарвался на очередное недовольство со стороны Татьяны Владимировны. Она вновь начала говорить о мужчине в негативном свете и отметила, что Алена хочет свою жизнь связать с "забулдыгой". Но даже несмотря на то, что Татьяна Владимировна не очень хорошо относится к Роману, публика уверена, что лучшего жениха для Алены Рапунцель просто не найти.

Известно, что Роман Макеев за периметром живет просто хорошо. Он смог себе позволить отдых на Мальдивах, нашел себе хорошую работу, которая связана со звездами российской эстрады, и у него есть среди друзей известные личности. Также Макеев готовится встречать предстоящий Новый год и вместе с сыном выбирал подарки и наряжал елку.

В итоге большинство зрителей и вовсе пришли к выводу, что не мужчины Алене попадаются плохие, а такими они становятся рядом с ней, и она еще пожалеет, что рассталась с Романом Макеевым.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:33

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