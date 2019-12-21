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"Эвелина Блёданс в нагрузку": Муж Наташи Королёвой Тарзан предпочитает приседать не со штангой, а с девушками на плечах

Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, рассказала своим подписчикам в Instagram, что предпочитает приседать не со штангой, а с девушками. Также артист показал, как делает присед с Эвелиной Блёданс на плечах.
"Эвелина Блёданс в нагрузку": Муж Наташи Королёвой Тарзан предпочитает приседать не со штангой, а с девушками на плечах

Сергей Глушко ведет активный образ жизни и большую часть времени проводит в спотрзале. Сегодня шоумен опубликовал шуточное видео со своей коллегой по сцене Эвелиной Блёданс. На кадрах актриса сидит на плечах у Тарзана в тот момент, когда он приседает. Телеведущая смеется и говорит, что у нее с супругом Наташи Королёвой одинаковые прически и по тому, они могут "сесть друг на друга". В комментарии к ролику, опубликованному в Instagram, Сергей Глушко написал: "Приседу со штангой предпочитаю присед с девушками. Эвелина Блёданс, несмотря на рост и объёмные "глаза ", оказалась очень лёгкой нагрузкой". Также Тарзан отметил, актрису театра и кино "грех называть нагрузкой".

Подписчики Сергея Глушко назвали Эвелину Блёданс "хорошей штангой" и "отличным прибором для качания бедер". Публикацию возлюбленного Наташи Королёвой уже просмотрели почти 11 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:52

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