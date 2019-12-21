Александр Розенбаум поделился советом по выбору татуировок

Последних у музыканта четверо. При этом старшему внуку Розенбаума исполнилось 20 лет, а младшим – всего 5 лет., – рассказал Розенбаум.В соответствии с его словами, будет ошибкой создавать на теле надписи, подобные признанию в любви некой девушке, поскольку чувства могут измениться. Розенбаум считает ошибкой украшение тела различного рода вязью либо иероглифами, так как вкусы с течением времени склонны достаточно сильно меняться.- подчеркнул музыкант.Какие именно рисунки были выбраны его внуками, Александр Розенбаум всё же не рассказал.