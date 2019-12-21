Александр Розенбаум поделился советом по выбору татуировок
Александр Розенбаум рассказал поклонникам о своих советах для выбора рисунка татуировки. Певец признался, что самостоятельно даёт рекомендации своим внукам.
Последних у музыканта четверо. При этом старшему внуку Розенбаума исполнилось 20 лет, а младшим – всего 5 лет.
«Старшему и среднему внукам сразу сообщил, что позволю сделать тату лишь при одном условии – они никогда не должны после этого сводить её. У них просто даже желания такого появиться не должно до самого конца жизни», – рассказал Розенбаум.
В соответствии с его словами, будет ошибкой создавать на теле надписи, подобные признанию в любви некой девушке, поскольку чувства могут измениться. Розенбаум считает ошибкой украшение тела различного рода вязью либо иероглифами, так как вкусы с течением времени склонны достаточно сильно меняться.
«Если сделать тату фото родной матери, слова против сказать не смогу!» - подчеркнул музыкант.
Какие именно рисунки были выбраны его внуками, Александр Розенбаум всё же не рассказал.
Последних у музыканта четверо. При этом старшему внуку Розенбаума исполнилось 20 лет, а младшим – всего 5 лет.
«Старшему и среднему внукам сразу сообщил, что позволю сделать тату лишь при одном условии – они никогда не должны после этого сводить её. У них просто даже желания такого появиться не должно до самого конца жизни», – рассказал Розенбаум.
В соответствии с его словами, будет ошибкой создавать на теле надписи, подобные признанию в любви некой девушке, поскольку чувства могут измениться. Розенбаум считает ошибкой украшение тела различного рода вязью либо иероглифами, так как вкусы с течением времени склонны достаточно сильно меняться.
«Если сделать тату фото родной матери, слова против сказать не смогу!» - подчеркнул музыкант.
Какие именно рисунки были выбраны его внуками, Александр Розенбаум всё же не рассказал.