Уникальный Chevrolet Nomad с деревянным потолком пустят с молотка





Сообщается, что автомобиль оснащен 8-цилиндровым V-образным двигателем, мощность которого составляет 625 лошадиных сил. Авторы этого проекта дали автомобилю имя Gone Mad, что переводится как «свихнувшийся» или «сошедший с ума». К слову, доработкой машины занимались специалисты американского ателье Classic Car Studios. Уникальность проекта заключается в том, что его кузов изготавливался практически с нуля и был покрыт редкой краской Glasurit с несколькими слоями полировки. А еще в автомобиле установили деревянный потолок, изготовленный из ценных пород древесины.Примечательно, что о стартовой цене этого лота устроители аукциона пока не сообщают. Известно лишь, что автомобиль будет выставлен на торги под номером 1320.