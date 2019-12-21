Юлия Пересильд показала, как наряжала елку с дочерьми

«Новый Год... славная(хотя и выматывающая) суматоха ...ощущается ли вам приближение Праздничного Дня? Несмотря на погоду желается ли Торжества!? Я обожаю Новый Год. Обожаю декабрь. И колоссальное число ритуалов перед данным праздничным днем», - пишет актриса.К слову, артистка отмечала, что обе ее дочери растут достаточно независимыми и яркими личностями. Девчонки уже склонны давать отпор матери, умеют оставаться при собственном мнении и зачастую с довольно значимыми доводами. Так, например, Аня когда-то уговорила родительницу отдать ее на бальные танцы. «Сейчас они с напарником берут предпоследние места на турнирах, но мне импонирует, что в этом спорте ей все достается с трудом и честно.» — отметила Пересильд.