Юлия Пересильд показала, как наряжала елку с дочерьми
Знаменитая киноактриса Юлия Пересильд — дважды мама. Ее старшей дочери Анне уже 10 лет, а меньшей Марии — 6. Известная мать приняла решение, что пришло время организовать дома торжественное настроение. Заодно с детьми артистка нарядила шикарную елку. Анна и Мария каждый год с нетерпением ожидают сего момента. Звезда продемонстрировала видеоклип целого творческого процесса.
«Новый Год... славная(хотя и выматывающая) суматоха ...ощущается ли вам приближение Праздничного Дня? Несмотря на погоду желается ли Торжества!? Я обожаю Новый Год. Обожаю декабрь. И колоссальное число ритуалов перед данным праздничным днем», - пишет актриса.
К слову, артистка отмечала, что обе ее дочери растут достаточно независимыми и яркими личностями. Девчонки уже склонны давать отпор матери, умеют оставаться при собственном мнении и зачастую с довольно значимыми доводами. Так, например, Аня когда-то уговорила родительницу отдать ее на бальные танцы. «Сейчас они с напарником берут предпоследние места на турнирах, но мне импонирует, что в этом спорте ей все достается с трудом и честно.» — отметила Пересильд.
«Новый Год... славная(хотя и выматывающая) суматоха ...ощущается ли вам приближение Праздничного Дня? Несмотря на погоду желается ли Торжества!? Я обожаю Новый Год. Обожаю декабрь. И колоссальное число ритуалов перед данным праздничным днем», - пишет актриса.
К слову, артистка отмечала, что обе ее дочери растут достаточно независимыми и яркими личностями. Девчонки уже склонны давать отпор матери, умеют оставаться при собственном мнении и зачастую с довольно значимыми доводами. Так, например, Аня когда-то уговорила родительницу отдать ее на бальные танцы. «Сейчас они с напарником берут предпоследние места на турнирах, но мне импонирует, что в этом спорте ей все достается с трудом и честно.» — отметила Пересильд.