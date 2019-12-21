«Не на что менять»: Михаил Ефремов в день рождения Галины Волчек высказался об ее желании уйти из театра





В театре «Современник» прошло открытие Другой, малой, сцены и именно к этому мероприятию приурочили поздравления для Галины Борисовны. Ей исполнилось 86 лет. Как уже давно известно, что театральный режиссёр не любит отмечать свой день рождения. Однако актёры не смогли отказаться от удовольствия и задарили худрука цветами. Среди поздравлений был небольшой капустник от молодой группы театралов.После него выступил Михаил Ефремов, которого по праву называют «театральным ребёнком», ведь он вырос за кулисами театра, и зачитал стихотворение, посвятив его художественному руководителю. Знаменитость сообщил, уже давно по закулисью ходят слухи, что Галина Борисовна собралась уходить с театра и ищет, кто бы её заменил. Однако актёр против и твёрдо заявляет: «Не надо!» Также в своём стихотворении Ефремов назвал Галину Волчек «папой римский» и «последним ветераном». «На переправе не меняют мать. Менять-то надо многое, бесспорно. Проблема в том, что не на что менять. Примерно, как и Родину на порно», — заявил Михаил Ефремов.