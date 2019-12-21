Андрей Разин признался в любви к Брэду Питту и намерении походить на него
Андрей Разин рассказал о своей любви к Брэду Питту и подчеркнул наличие желания быть похожим на голливудского актёра. Продюсер назвал звезду из США крайне порядочным человеком.
На своей странице в Instagram Разин сообщил о дне рождения Питта, который тот отпраздновал 18 декабря. Продюсер отметил свою гордость тем, что является одногодкой знаменитого актёра. Бреда Питта Разин назвал талантливым и очень красивым человеком.
«Старался походить на него, подражать и не скрывал данного факта. Очень горд его талантом, мужеством, красотой, а также большой порядочностью. С днём рождения, Брэд», — сообщил Андрей Разин, прикрепив к публикации коллаж из снимков актёра и собственных фото.
Во время недавнего празднования дня рождения Питта посетили три его биологических ребёнка. Остальные дети актёра и Анджелины Джоли, по неизвестным причинам, на стали поздравлять отца. Зарубежные журналисты сообщили, что актёр сильно огорчён данным фактом. На протяжении нескольких лет Питт не поддерживает общение с Мэддоксом. Старшему сыну Джоли уже исполнилось 18 лет. Он отправился в Южную Корею для прохождения обучения.
На своей странице в Instagram Разин сообщил о дне рождения Питта, который тот отпраздновал 18 декабря. Продюсер отметил свою гордость тем, что является одногодкой знаменитого актёра. Бреда Питта Разин назвал талантливым и очень красивым человеком.
«Старался походить на него, подражать и не скрывал данного факта. Очень горд его талантом, мужеством, красотой, а также большой порядочностью. С днём рождения, Брэд», — сообщил Андрей Разин, прикрепив к публикации коллаж из снимков актёра и собственных фото.
Во время недавнего празднования дня рождения Питта посетили три его биологических ребёнка. Остальные дети актёра и Анджелины Джоли, по неизвестным причинам, на стали поздравлять отца. Зарубежные журналисты сообщили, что актёр сильно огорчён данным фактом. На протяжении нескольких лет Питт не поддерживает общение с Мэддоксом. Старшему сыну Джоли уже исполнилось 18 лет. Он отправился в Южную Корею для прохождения обучения.