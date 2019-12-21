Стоматологи перечислили самые опасные для зубов алкогольные напитки
Перед новогодними праздниками стоматологи предупреждают людей о том, какие из алкогольных напитков являются самыми опасными для здоровья зубов. При этом отмечается, что негативно отразиться на состоянии зубов могут практически любое спиртное.
Как бы там ни было, но самым опасным, с точки зрения стоматологов, напитком является шампанское. Такая же опасность исходит от белого вина и алкогольных коктейлей, в которых спиртное смешивается с кислыми, шипучими и сладкими напитками, вроде колы. «Когда человек теряет часть зуба, восстановить его уже нельзя, поэтому так важно суметь сохранить то, что есть. Любые кислые или сладкие коктейли – это самое опасное, поскольку речь в данном случае идет о постепенном смягчении эмали. Надо принимать во внимание и частоту употребления таких напитков, поскольку слюна способна защитить зубы, но ей на это требуется примерно 30 минут», - подчеркивают специалисты.
Также отмечается, что определенную опасность могут нести и некоторые красные вина с высоким содержанием сахара. А вот для тех, кто не хочет отказываться от спиртного в новогоднюю ночь, эксперты советуют воспользоваться соломинкой, которая позволит уменьшить контакт напитков с эмалью зубов. Не лишним также будет полоскать полость рта водой, что поможет добиться снижения кислотности.
Как бы там ни было, но самым опасным, с точки зрения стоматологов, напитком является шампанское. Такая же опасность исходит от белого вина и алкогольных коктейлей, в которых спиртное смешивается с кислыми, шипучими и сладкими напитками, вроде колы. «Когда человек теряет часть зуба, восстановить его уже нельзя, поэтому так важно суметь сохранить то, что есть. Любые кислые или сладкие коктейли – это самое опасное, поскольку речь в данном случае идет о постепенном смягчении эмали. Надо принимать во внимание и частоту употребления таких напитков, поскольку слюна способна защитить зубы, но ей на это требуется примерно 30 минут», - подчеркивают специалисты.
Также отмечается, что определенную опасность могут нести и некоторые красные вина с высоким содержанием сахара. А вот для тех, кто не хочет отказываться от спиртного в новогоднюю ночь, эксперты советуют воспользоваться соломинкой, которая позволит уменьшить контакт напитков с эмалью зубов. Не лишним также будет полоскать полость рта водой, что поможет добиться снижения кислотности.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:40