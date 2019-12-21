Стоматологи перечислили самые опасные для зубов алкогольные напитки





Как бы там ни было, но самым опасным, с точки зрения стоматологов, напитком является шампанское. Такая же опасность исходит от белого вина и алкогольных коктейлей, в которых спиртное смешивается с кислыми, шипучими и сладкими напитками, вроде колы. «Когда человек теряет часть зуба, восстановить его уже нельзя, поэтому так важно суметь сохранить то, что есть. Любые кислые или сладкие коктейли – это самое опасное, поскольку речь в данном случае идет о постепенном смягчении эмали. Надо принимать во внимание и частоту употребления таких напитков, поскольку слюна способна защитить зубы, но ей на это требуется примерно 30 минут», - подчеркивают специалисты.Также отмечается, что определенную опасность могут нести и некоторые красные вина с высоким содержанием сахара. А вот для тех, кто не хочет отказываться от спиртного в новогоднюю ночь, эксперты советуют воспользоваться соломинкой, которая позволит уменьшить контакт напитков с эмалью зубов. Не лишним также будет полоскать полость рта водой, что поможет добиться снижения кислотности.