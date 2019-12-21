"Ловите атмосферку": Денис Клявер поделился с фанатами своим новогодним настроением

Денис Клявер опубликовал несколько фотографий со своей супругой Ириной. На кадрах исполнитель одет в темные джинсы, свитер с горлом и коричневую куртку, его возлюбленная подобрала черный обтягивающий комбинезон, туфли на высоком каблуке и дублёнку, украшенную мехом. На одном из фото Денис Клявер поднял жену на руки, на другом пара весело смеется и держит в руках бенгальские огни. В комментарии к опубликованному в Instagram посту певец написал: "А у вас новогоднее настроение? У нас да. Ловите атмосферку".Подписчикам понравилась публикация бывшего участника группы "Чай вдвоём". Они поздравили Дениса и Ирину Клявер с наступающими новогодними праздниками и отметили, что считают их "самой красивой парой шоу-бизнеса". Также фанаты поблагодарили знаменитость за настроение, которым он с ними поделился. Публикация уже набрала более 3 500 лайков.