«Мне его жалко»: Наргиз раскрыла тайну Максима Фадеева и Ольги Серябкиной
Известная певица Наргиз Закирова, которая со скандалом расторгла творческий союз с продюсерским центром Максима Фадеева в этом году, поделилась некоторыми подробностями о том, как теперь работает продюсер, объявивший недавно о прекращении отношений со всеми артистами лейбла Malfa. В частности она отметила, что работа с Ольгой Серябкиной с ним до сих пор продолжается.
По словам Наргиз, продюсер продолжает сотрудничать с певицей Ольгой Серябкиной, которая выступает под сценическим псевдонимом Molly. Примечательно, что после того, как Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла, Серябкина посвятила ему довольно трогательный пост в Instagrav, поблагодарив музыканта за 15 лет совместной работы. Однако, по словам Закировой, для Фадеева Серябкина останется всегда, даже если документально будет утверждаться обратное. Иными словами, продюсер якобы может в будущем сконцентрироваться на работе только с ней.
При этом, отмечает артистка, ей искренне жаль Максима Фадеева. «Честно говоря, мне его жалко, просто у человека что-то с головой происходит», - отметила звезда.
По словам Наргиз, продюсер продолжает сотрудничать с певицей Ольгой Серябкиной, которая выступает под сценическим псевдонимом Molly. Примечательно, что после того, как Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла, Серябкина посвятила ему довольно трогательный пост в Instagrav, поблагодарив музыканта за 15 лет совместной работы. Однако, по словам Закировой, для Фадеева Серябкина останется всегда, даже если документально будет утверждаться обратное. Иными словами, продюсер якобы может в будущем сконцентрироваться на работе только с ней.
При этом, отмечает артистка, ей искренне жаль Максима Фадеева. «Честно говоря, мне его жалко, просто у человека что-то с головой происходит», - отметила звезда.