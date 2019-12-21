«Мне его жалко»: Наргиз раскрыла тайну Максима Фадеева и Ольги Серябкиной





По словам Наргиз, продюсер продолжает сотрудничать с певицей Ольгой Серябкиной, которая выступает под сценическим псевдонимом Molly. Примечательно, что после того, как Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла, Серябкина посвятила ему довольно трогательный пост в Instagrav, поблагодарив музыканта за 15 лет совместной работы. Однако, по словам Закировой, для Фадеева Серябкина останется всегда, даже если документально будет утверждаться обратное. Иными словами, продюсер якобы может в будущем сконцентрироваться на работе только с ней.При этом, отмечает артистка, ей искренне жаль Максима Фадеева. «Честно говоря, мне его жалко, просто у человека что-то с головой происходит», - отметила звезда.