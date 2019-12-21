В США заявили о «разваливающейся» военной технике России





Как отмечается в публикации американских журналистов, в нынешнем году с российской военной техникой произошло сразу несколько инцидентов. Вспомнили авторы материала об аварийной посадке в поле стратегического ракетоносца Ту-22, а также пожар на единственном российском авианесущем крейсере, который на данный момент находится на ремонте. Упомянули также о затоплении плавучего дока в Крыму, крушение бомбардировщика в Мурманской области и катастрофу с глубоководной атомной станцией АС-31 «Лошарик».Рассказывая о крушении ракетоносца под Мурманском, журналисты отмечают, что этот инцидент стал лишь одним из целой череды неприятностей, которые преследуют российских военных, пытающихся извлечь пользу из устаревшей техники.