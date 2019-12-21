Андрей Разин об интервью экс-мужа Лолиты Дмитрия Иванова: "Считаю это предательством в отношении такой великой актрисы и понимаю её боль"

Андрей Разин опубликовал архивную фотографию Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. На снимке бывшие супруги запечатлены на одном из мероприятий, исполнительница держит в руке тарталетку и улыбается. В комментарии продюсер написал, что он понимает Лолиту, которая обиделась на Андрея Малахова за то, что программа заплатила рекордную сумму её бывшему возлюбленному Дмитрию Иванову 3 000 000 рублей, чтобы он дал скандальное интервью. По мнению Андрея Разина, певица не заслуживает таких обидных слов. Он считает это предательством в отношении такой великой актрисы и понимает её боль.Продюсер группы "Ласковый май" считает Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова хорошими людьми, но их развод стал не очень приятным событием, в результате которого было сказано множество обидных слов. В конце поста знаменитость обратился к певице написав: "Я понимаю твои переживания, но поверь мне, группа "Ласковый май", "Дискотека "Союз" и Андрей Разин всегда с тобой".