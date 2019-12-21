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Могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище посещают до сих пор

Могила Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище по сей день посещается различными людьми. Журналисты побывали в месте захоронения первого президента России.
Могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище посещают до сих пор

За время пребывания у могилы Бориса Ельцина корреспонденты следили за вопросами, которые задавали посетители захоронения. Как оказалось, одними из самых востребованных оказались места упокоения первого президента России и Юрия Лужкова. На сегодня могила Бориса Ельцина убрана и находится в хорошем состоянии, что доказывает сохранение памяти о политике.

Президент России скончался свыше 12 лет назад, но по сей день мнение о нём в обществе крайне неоднозначно. Ночью, когда проходила похоронная служба в церкви, двери храма Христа Спасителя открыли для всех желающих. Попрощаться с Ельциным пришли многие соотечественники, поскольку он символизировал судьбу целого государства.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:20

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