Могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище посещают до сих пор





За время пребывания у могилы Бориса Ельцина корреспонденты следили за вопросами, которые задавали посетители захоронения. Как оказалось, одними из самых востребованных оказались места упокоения первого президента России и Юрия Лужкова. На сегодня могила Бориса Ельцина убрана и находится в хорошем состоянии, что доказывает сохранение памяти о политике.Президент России скончался свыше 12 лет назад, но по сей день мнение о нём в обществе крайне неоднозначно. Ночью, когда проходила похоронная служба в церкви, двери храма Христа Спасителя открыли для всех желающих. Попрощаться с Ельциным пришли многие соотечественники, поскольку он символизировал судьбу целого государства.