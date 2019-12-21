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Индийский исследователь нашел возле Солнца 11 НЛО с помощью камеры Canon 700D

Уфологи уже давно говорят, что перед новым годом визиты внеземных объектов на Землю заметно учащаются, однако прежде они никак не могли подтвердить свою гипотезу. Теперь же их словам может найтись доказательство, поскольку индийский исследователь обнаружил возле Солнца сразу 11 таких объектов с помощью простой камеры Canon 700D.
Индийский исследователь нашел возле Солнца 11 НЛО с помощью камеры Canon 700D

Исследователь-энтузиаст из Индии по имени Шадаба Шейх воспользовался обычной фотокамерой для того, чтобы сделать снимки кольцевого затмения солнца, которое наблюдалось в минувшую среду, 18 декабря. Однако на полученных снимках мужчина с удивлением для себя обнаружил более десятка загадочных объектов, которые, к тому же, отличались друг от друга по размерам и форме. Когда индиец продолжил съемку, он заметил, что один из НЛО начал движение в направлении космоса, сменив траекторию своего полета.

Снятые кадры Шадаба Шейх позднее опубликовал на видеосервисе YouTube. Многие пользователи, ознакомившиеся с этими материалами, почти не сомневались в том, что автору действительно удалось заполучить кадры с НЛО. В комментариях отмечают, что это уже не первый случай приближения объектов внеземного происхождения к светилу, которые каким-то странным образом способны выдержать критически высокие температуры.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:56

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