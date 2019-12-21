Индийский исследователь нашел возле Солнца 11 НЛО с помощью камеры Canon 700D





Исследователь-энтузиаст из Индии по имени Шадаба Шейх воспользовался обычной фотокамерой для того, чтобы сделать снимки кольцевого затмения солнца, которое наблюдалось в минувшую среду, 18 декабря. Однако на полученных снимках мужчина с удивлением для себя обнаружил более десятка загадочных объектов, которые, к тому же, отличались друг от друга по размерам и форме. Когда индиец продолжил съемку, он заметил, что один из НЛО начал движение в направлении космоса, сменив траекторию своего полета.Снятые кадры Шадаба Шейх позднее опубликовал на видеосервисе YouTube. Многие пользователи, ознакомившиеся с этими материалами, почти не сомневались в том, что автору действительно удалось заполучить кадры с НЛО. В комментариях отмечают, что это уже не первый случай приближения объектов внеземного происхождения к светилу, которые каким-то странным образом способны выдержать критически высокие температуры.