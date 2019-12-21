АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми надежными

Японская компания Lexus возглавила рейтинг надежности по версии специалистов Consumer Reports – независимой организации, которая считается одной из самых авторитетных в сфере защиты прав потребителей. Также в число самых надежных автомобилей вошли модели Toyota и Mazda.
Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми надежными

С целью выявления сильных и слабых сторон новых автомобилях, специалисты организации провели масштабный опрос с участием сотни тысяч автомобилистов. В среднем, все модели марки Lexus нового модельного года сумели набрать 81 балл из возможных 100. При этом, усредненный показатель в отрасли, как правило, находится на уровне 40-60 баллов. Примечательно, что все места в тройке лидеров достались именно японским производителям. Так, кроме люксовой марки Lexus, в него вошли материнская для нее компания Toyota, а также компания Mazda.

Как ни странно, но к числу аутсайдеров исследователи отнесли японскую Acura (премиальное подразделение Honda), а также немецкий Volkswagen. Кроме всего прочего, по словам некоторых автовладельцев, в последнее время они отмечают существенное падение уровня надежности автомобилей таких известных марок, как Subaru, Audi и даже BMW.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми…
«Она меня убьет»: Стас Садальский отказался назвать причину госпитализации Людмилы…
Владимир Машков уменьшил частоту съёмок в кино из-за боязни…
«Я просто гениальный артист»: Никита Джигурда объяснил, зачем прикидывается…
Исполнитель роли Ванюшки в «Судьбе человека» Павел Полунин относился к Сергею Бондарчуку как к…
Родных Лидии Федосеевой-Шукшиной обвиняют в определении артистки в дом…
«Дружно посмеялись над сплетнями»: Певица Глюк’oZa опровергла слухи о кризисе в…
В Steam стартовала главная новогодняя…
Журнал Forbes составил список самых успешных и обедневших миллиардеров…
Анфиса Чехова в свой день рождения: "Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова изменилась до неузнаваемости в новой…
Названы шесть типов боли в животе, требующих обязательного обращения к…
«Они - не порноактеры»: Клим Шипенко высказался о нашумевшей сцене из фильма…
Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего…
Как встретили Новый 2020-й Год на…
Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал…
Актриса Полина Сыркина вернулась к работе спустя 5 месяцев после…
«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем…
Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и…
Изменившуюся Екатерину Варнаву приняли за Татьяну…
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих…
Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями…
Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола для…
Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на…
Биологи узнали, почему у панды маленькие…
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном…
Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный…
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской…
Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч…
«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в…
Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной…
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и…
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в…
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Просмотреть все новости