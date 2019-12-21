Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми надежными
Японская компания Lexus возглавила рейтинг надежности по версии специалистов Consumer Reports – независимой организации, которая считается одной из самых авторитетных в сфере защиты прав потребителей. Также в число самых надежных автомобилей вошли модели Toyota и Mazda.
С целью выявления сильных и слабых сторон новых автомобилях, специалисты организации провели масштабный опрос с участием сотни тысяч автомобилистов. В среднем, все модели марки Lexus нового модельного года сумели набрать 81 балл из возможных 100. При этом, усредненный показатель в отрасли, как правило, находится на уровне 40-60 баллов. Примечательно, что все места в тройке лидеров достались именно японским производителям. Так, кроме люксовой марки Lexus, в него вошли материнская для нее компания Toyota, а также компания Mazda.
Как ни странно, но к числу аутсайдеров исследователи отнесли японскую Acura (премиальное подразделение Honda), а также немецкий Volkswagen. Кроме всего прочего, по словам некоторых автовладельцев, в последнее время они отмечают существенное падение уровня надежности автомобилей таких известных марок, как Subaru, Audi и даже BMW.
С целью выявления сильных и слабых сторон новых автомобилях, специалисты организации провели масштабный опрос с участием сотни тысяч автомобилистов. В среднем, все модели марки Lexus нового модельного года сумели набрать 81 балл из возможных 100. При этом, усредненный показатель в отрасли, как правило, находится на уровне 40-60 баллов. Примечательно, что все места в тройке лидеров достались именно японским производителям. Так, кроме люксовой марки Lexus, в него вошли материнская для нее компания Toyota, а также компания Mazda.
Как ни странно, но к числу аутсайдеров исследователи отнесли японскую Acura (премиальное подразделение Honda), а также немецкий Volkswagen. Кроме всего прочего, по словам некоторых автовладельцев, в последнее время они отмечают существенное падение уровня надежности автомобилей таких известных марок, как Subaru, Audi и даже BMW.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:34