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Журнал Forbes составил список самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes представил перечень миллиардеров, разделив их максимально успешных и тех, кто сильно обеднел. Список с положительным рейтингом изменения капитала возглавляет Бернар Арно, лидер французской компании Moet Hennessy Louis Vuitton.

В соответствии с данными издания, это третий по общему финансовому состоянию человек в мире. При этом в текущем году ему удалось повысить капитал на $40 млрд. На второй строчке расположен Марк Цукерберг. Руководитель Facebook в 2019-м повысил свой оценочный капитал на $22 млрд. На третьей строчке разместили Амансио Ортега, возглавляющего компанию Inditex в Испании. Прирост его состояния составил $17,3 млрд.

В тройку миллиардеров, которые понесли убытки за 2019 год, включили Джеффа Безоса. Отмечается, что основатель Amazon потерял свыше $13 млрд. Азим Премджи, возглавляющий дирекцию Wipro Limited в Индии, лишился порядка $14,1 млрд. Субхаш Чандра из медийной группы Essel Group по итогам года перенёс потерю капитализации в размере $3,4 млрд.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:43

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