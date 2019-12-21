Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии

На новых снимках Ольга Бузова позирует в новом образе, а именно в черном кожаном total look, также певица сделала себе гладкую прическу. Сама Ольга Бузова отметила, что на этой неделе впервые за долгое время поработала с фотографами. Артистке подобный формат работы очень понравился. По словам Ольги Бузовой, позировать для фото - это тоже работа, и не такая простая, как кажется, но если это любимое дело, то и оно превращается в кайф.Пользователи Сети тут же принялись восхищаться звездой. Они написали, что образ очень красивый, а некоторые подчеркнули его строгость. Были и те, кто дал совет делать, как можно больше подобных фотосессий в стиле минимализма. Отметили пользователи социальных сетей и тот факт, что Ольгу Бузову просто не узнать.Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова смогла с помощью нового образа и прически затмить всех на вечеринке, а ко всему она выступила на концерте, который проходил в Кремле.