Анфиса Чехова в свой день рождения: "Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30 лет"

Анфиса Чехова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с броским макияжем и массивными серьгами. Снимок сделан крупным планом, артистка смотрит в сторону и улыбается. В комментарии телеведущая напомнила фанатам, что сегодня она отмечает свой 42 день рождения. В этот день знаменитость всегда ходит к астрологу, чтобы уточнить в какой стране ей строит встречать праздник, чтобы улучшить события следующего года. Прошлый день рождения Анфиса Чехова отметила в Ванкувере, и год у нее выдался не очень хороший.При этом исполнительница понимает, что жизнь — это не сплошной позитив и феерия радости, удачи и побед, а также она не всегда идет по звёздам или намеченному плану. В конце своей публикации в Instagram Анфиса Чехова написала: "42 года. Как будто не про меня. Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30 лет".