АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Анфиса Чехова в свой день рождения: "Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30 лет"

Анфиса Чехова в свой день рождения в социальной сети Instagram заявила, что физически и психологически ощущает себя не больше, чем на 30 лет. Также телеведущая сообщила, она каждый год в этот день ходит к астрологу.
Анфиса Чехова в свой день рождения: "Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30 лет"

Анфиса Чехова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с броским макияжем и массивными серьгами. Снимок сделан крупным планом, артистка смотрит в сторону и улыбается. В комментарии телеведущая напомнила фанатам, что сегодня она отмечает свой 42 день рождения. В этот день знаменитость всегда ходит к астрологу, чтобы уточнить в какой стране ей строит встречать праздник, чтобы улучшить события следующего года. Прошлый день рождения Анфиса Чехова отметила в Ванкувере, и год у нее выдался не очень хороший.

При этом исполнительница понимает, что жизнь — это не сплошной позитив и феерия радости, удачи и побед, а также она не всегда идет по звёздам или намеченному плану. В конце своей публикации в Instagram Анфиса Чехова написала: "42 года. Как будто не про меня. Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30 лет".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я просто гениальный артист»: Никита Джигурда объяснил, зачем прикидывается…
Исполнитель роли Ванюшки в «Судьбе человека» Павел Полунин относился к Сергею Бондарчуку как к…
Родных Лидии Федосеевой-Шукшиной обвиняют в определении артистки в дом…
«Дружно посмеялись над сплетнями»: Певица Глюк’oZa опровергла слухи о кризисе в…
В Steam стартовала главная новогодняя…
Журнал Forbes составил список самых успешных и обедневших миллиардеров…
Анфиса Чехова в свой день рождения: "Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова изменилась до неузнаваемости в новой…
Названы шесть типов боли в животе, требующих обязательного обращения к…
«Они - не порноактеры»: Клим Шипенко высказался о нашумевшей сцене из фильма…
Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего…
Как встретили Новый 2020-й Год на…
Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал…
Актриса Полина Сыркина вернулась к работе спустя 5 месяцев после…
«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем…
Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и…
Изменившуюся Екатерину Варнаву приняли за Татьяну…
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих…
Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями…
Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола для…
Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на…
Биологи узнали, почему у панды маленькие…
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном…
Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный…
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской…
Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч…
«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в…
Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной…
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и…
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в…
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
Просмотреть все новости