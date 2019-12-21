Названы шесть типов боли в животе, требующих обязательного обращения к врачу





Боль с кровью в кале или моче может являться признаком воспаления почек или мочевого пузыря. Иногда данный симптом указывает на язвенный колит, гастроэнтерит, язву желудка и даже онкологию кишечника. Особенно опасным является колоректальный рак, сопровождающийся болью в животе, сбоем привычек, связанных с походом в туалет. При этом следует обязательно проконсультироваться со специалистом.Острая боль, появляющаяся в животе, может случаться при камнях в почках, прободной язве, аппендиците, обструкции кишечника. Подобный симптом наблюдается у женщин в случае внематочной беременности. Болевые ощущения с приступами тошноты, коликами и диареей часто сигнализируют о пищевом отравлении, иногда – о проблемах с желчным пузырем или синдроме раздраженного кишечника.Боль в области живота при беспричинной потере веса может указывать на рак, воспаление кишечника, панкреатит. Если к этому добавляется лихорадка, возможно, у человека - аппендицит, холецистит, дивертикулит, отравление или тазовая инфекция. Не стоит медлить с посещением врача при длительных болевых ощущениях в животе с расстройствами желудка, вздутием и ухудшением общего самочувствия, особенно, если наблюдается кровь при дефекации, и выделяется смолистый кал черного цвета.