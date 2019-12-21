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Названы шесть типов боли в животе, требующих обязательного обращения к врачу

Боль в животе очень часто сопровождает проблемы желудочно-кишечного тракта, связанные с не слишком здоровым питанием. Однако подобные симптомы иногда могут указывать на серьезные заболевания, требующие незамедлительного обращения к врачу.

Боль с кровью в кале или моче может являться признаком воспаления почек или мочевого пузыря. Иногда данный симптом указывает на язвенный колит, гастроэнтерит, язву желудка и даже онкологию кишечника. Особенно опасным является колоректальный рак, сопровождающийся болью в животе, сбоем привычек, связанных с походом в туалет. При этом следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

Острая боль, появляющаяся в животе, может случаться при камнях в почках, прободной язве, аппендиците, обструкции кишечника. Подобный симптом наблюдается у женщин в случае внематочной беременности. Болевые ощущения с приступами тошноты, коликами и диареей часто сигнализируют о пищевом отравлении, иногда – о проблемах с желчным пузырем или синдроме раздраженного кишечника.

Боль в области живота при беспричинной потере веса может указывать на рак, воспаление кишечника, панкреатит. Если к этому добавляется лихорадка, возможно, у человека - аппендицит, холецистит, дивертикулит, отравление или тазовая инфекция. Не стоит медлить с посещением врача при длительных болевых ощущениях в животе с расстройствами желудка, вздутием и ухудшением общего самочувствия, особенно, если наблюдается кровь при дефекации, и выделяется смолистый кал черного цвета.

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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:16

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