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«Они - не порноактеры»: Клим Шипенко высказался о нашумевшей сцене из фильма «Текст»

Буквально сразу же после премьеры фильма «Текст» на экраны исполнительница одной из главных ролей в картине – актриса Кристина Асмус – подверглась серьезной травле из-за ее участия в весьма откровенной сцене. Ситуацию с критикой в адрес артистки и сам процесс съемок прокомментировал режиссер ленты Клим Шипенко.
«Они - не порноактеры»: Клим Шипенко высказался о нашумевшей сцене из фильма «Текст»

«Актерская профессия заставляет человека быть готовым ко многому. Все обсуждают Кристину, словно забыв о том, что на площадке был также Янковский. Ему тоже было не очень комфортно, да и мне. Они - не порноактеры, мы же не занимались съемками такого кино никогда, поэтому и сцена эта оказалась для нас довольно сложной», - поделился своим мнением режиссер. Как считает Шипенко, столь острая реакция российской публики продиктована особенностями менталитета, ведь в западных странах к откровенным интимным сценам в кино все давно привыкли. Кроме того, признается режиссер, с самого начала он даже не пытался рассматривать Асмус на главную роль, однако актриса все же настояла на кастинге.

Как сообщает портал «СтарХит», не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене и ее супруг Гарик Харламов, поскольку хорошо понимал, насколько большим значением обладает этот проект для его избранницы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:10

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