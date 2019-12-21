«Они - не порноактеры»: Клим Шипенко высказался о нашумевшей сцене из фильма «Текст»





«Актерская профессия заставляет человека быть готовым ко многому. Все обсуждают Кристину, словно забыв о том, что на площадке был также Янковский. Ему тоже было не очень комфортно, да и мне. Они - не порноактеры, мы же не занимались съемками такого кино никогда, поэтому и сцена эта оказалась для нас довольно сложной», - поделился своим мнением режиссер. Как считает Шипенко, столь острая реакция российской публики продиктована особенностями менталитета, ведь в западных странах к откровенным интимным сценам в кино все давно привыкли. Кроме того, признается режиссер, с самого начала он даже не пытался рассматривать Асмус на главную роль, однако актриса все же настояла на кастинге.Как сообщает портал «СтарХит», не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене и ее супруг Гарик Харламов, поскольку хорошо понимал, насколько большим значением обладает этот проект для его избранницы.