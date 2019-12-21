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Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего малыша

В социальных сетях пользователи массово обсуждают спорную идею одной из японских семей, в которой малыш громко плачет всякий раз, когда мама от него отходит. В результате родители пошли на хитрость и придумали картонную копию мамы, которая успокаивает ребенка.
Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего малыша

Как оказалось, малыш регулярно закатывал настоящую истерику, стоило матери хоть на минуту выйти из его поля зрения. Даже когда женщина просто покидала пределы комнаты, капризный карапуз начинал заливаться громким плачем. Для огромного числа родителей это весьма знакомая ситуация, однако в данной семье справиться с проблемой решили весьма необычным способом. Пара заказала несколько картонных фотомакетов с изображением женщины в полный рост и начала оставлять такие картонные "заменители мамы" в комнате с ребенком. Сомнительная задумка оказалась эффективной. Малыш просто видит картонную копию матери, успокаивается и продолжает спокойно заниматься своими делами, не замечая никакой разницы. А его родительница, тем временем, получила возможность хоть ненадолго отлучаться.

Позднее семейство даже опубликовало видеозапись, чтобы продемонстрировать, как именно работает их изобретение. В иностранной прессе идею японской семьи уже назвали гениальной.

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В мире / Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:51

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