Как встретили Новый 2020-й Год на "Дом-2"





Не потерялся на мероприятии Степан Меншиков. Он не только вспомнил о том, как хорошо было являться участником проекта "Дом-2", но и прорекламировал свои услуги, как ведущего. Помимо этого, Степан пообещал Анастасии Ивановой провести ее свадебную церемонию и сделать ей хорошую скидку за свои услуги.Большинство экс-звезд проекта пришли на праздник, чтобы показать то, какими они стали, а также поздравить тех, кто является участником шоу сейчас.Те же, кто принимает участие в проекте "Дом-2" на данный момент с удовольствием пообщались с бывшими проектантами и даже снимали stories для Instagram.Не упустил своего шанса и пообщался с топовыми участниками и Федор Стрелков. Молодой человек сделал вместе с ними фотографию, которую подписал, что элита в сборе. Помимо этого, Федор поинтересовался, а кого на снимке не хватает.Скорее всего, празднование Нового года удалось, так как на фото все участники выглядят вполне довольными.