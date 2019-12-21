Как встретили Новый 2020-й Год на "Дом-2"
Новый Год на проекте "Дом-2" прошел незабываемо. Редакторы шоу позвали на запись праздничных эфиров старых участников. На празднике побывали и те, кто стоял у самых истоков проекта, а именно Степан Меншиков и Солнце.
Не потерялся на мероприятии Степан Меншиков. Он не только вспомнил о том, как хорошо было являться участником проекта "Дом-2", но и прорекламировал свои услуги, как ведущего. Помимо этого, Степан пообещал Анастасии Ивановой провести ее свадебную церемонию и сделать ей хорошую скидку за свои услуги.
Большинство экс-звезд проекта пришли на праздник, чтобы показать то, какими они стали, а также поздравить тех, кто является участником шоу сейчас.
Те же, кто принимает участие в проекте "Дом-2" на данный момент с удовольствием пообщались с бывшими проектантами и даже снимали stories для Instagram.
Не упустил своего шанса и пообщался с топовыми участниками и Федор Стрелков. Молодой человек сделал вместе с ними фотографию, которую подписал, что элита в сборе. Помимо этого, Федор поинтересовался, а кого на снимке не хватает.
Скорее всего, празднование Нового года удалось, так как на фото все участники выглядят вполне довольными.
Не потерялся на мероприятии Степан Меншиков. Он не только вспомнил о том, как хорошо было являться участником проекта "Дом-2", но и прорекламировал свои услуги, как ведущего. Помимо этого, Степан пообещал Анастасии Ивановой провести ее свадебную церемонию и сделать ей хорошую скидку за свои услуги.
Большинство экс-звезд проекта пришли на праздник, чтобы показать то, какими они стали, а также поздравить тех, кто является участником шоу сейчас.
Те же, кто принимает участие в проекте "Дом-2" на данный момент с удовольствием пообщались с бывшими проектантами и даже снимали stories для Instagram.
Не упустил своего шанса и пообщался с топовыми участниками и Федор Стрелков. Молодой человек сделал вместе с ними фотографию, которую подписал, что элита в сборе. Помимо этого, Федор поинтересовался, а кого на снимке не хватает.
Скорее всего, празднование Нового года удалось, так как на фото все участники выглядят вполне довольными.