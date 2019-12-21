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Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал Android

Подэкранные сканеры привели к «убийству» полезного функционала оболочки Android. В 2019-м такое решение стало одним из ключевых трендов, однако оно сильно меняет пользовательский опыт.
Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал Android

Ранее большинство смартфонов располагали дактилоскопический сканер на задней панели корпуса смартфона. Сам датчик использовался не только для разблокировки доступа, но и как способ быстро просмотреть ленту уведомлений. Эксперты отмечают, теперь взаимодействие с центром оповещений поменяется, поскольку останется доступным исключительно через жесты на сенсорном дисплее. Вытягивание ленты из верхней области экрана является довольно неудобным, когда используется крупное флагманское устройство с большим дисплеем.

В то же время, отказ от использования физического сенсора открыл возможность более эффективно применять свободное место на корпусе. Для крупных модулей камеры пространства требуется куда больше. Такой ожидается в составе Samsung Galaxy S11. Инженеры столкнулись со сложностями в работе подэкранных датчиков. В Galaxy S10 выявили ошибку, позволяющую любому человеку провести разблокировку устройства, пользуясь собственным отпечатком. Уязвимость может быть ликвидирована отказом от использования дешёвых защитных стёкол.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:36

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