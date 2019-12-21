Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал Android





Ранее большинство смартфонов располагали дактилоскопический сканер на задней панели корпуса смартфона. Сам датчик использовался не только для разблокировки доступа, но и как способ быстро просмотреть ленту уведомлений. Эксперты отмечают, теперь взаимодействие с центром оповещений поменяется, поскольку останется доступным исключительно через жесты на сенсорном дисплее. Вытягивание ленты из верхней области экрана является довольно неудобным, когда используется крупное флагманское устройство с большим дисплеем.В то же время, отказ от использования физического сенсора открыл возможность более эффективно применять свободное место на корпусе. Для крупных модулей камеры пространства требуется куда больше. Такой ожидается в составе Samsung Galaxy S11. Инженеры столкнулись со сложностями в работе подэкранных датчиков. В Galaxy S10 выявили ошибку, позволяющую любому человеку провести разблокировку устройства, пользуясь собственным отпечатком. Уязвимость может быть ликвидирована отказом от использования дешёвых защитных стёкол.