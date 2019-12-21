Актриса Полина Сыркина вернулась к работе спустя 5 месяцев после родов

Судя по всему, Полина Сыркина решила надолго не задерживаться в декретном отпуске. О том, что она вернулась в строй, 33-летняя артистка рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram, снабдив пост фотографиями со съемочной площадки. «За время этого перерыва я успела многое, но я рада его окончанию», - гласит подпись актрисы под этой публикацией. К слову, поклонники Сыркиной с воодушевлением восприняли известия об ее возвращении к работе.Напомним, за плечами Полины Сыркиной два брака. Ее первым супругом был коллега по сцене Константин Стрельников, с которым она познакомилась во время съемок. Пара поженилась в 2011 году, однако спустя 4 года их союз распался. Впрочем, с бывшим мужем у актрисы сохранились довольно теплые отношения.