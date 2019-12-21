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«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем Шнуровым

Участник прошлого сезона шоу «Голос» 17-летний рэпер Арсений Курчанин из уральской столицы поделился впечатлениями о своем участии в проекте. Парень, напомним, был членом команды Сергея Шнурова.
«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем Шнуровым

Как утверждает молодой артист, он вообще не собирался идти на проект. Однако родители, а также преподаватель по вокалу настояли на том, чтобы он принял участие в кастинге. В результате Курчанин согласился и теперь совсем не жалеет о сделанном выборе, поскольку за время своего участия в «Голосе» успел познакомиться с очень интересными людьми. По словам рэпера из Екатеринбурга, лидер группировки «Ленинград» оказался очень интеллигентным и образованным человеком. «Он матом не разговаривал. Он смотрит матом на тебя. Разумеется, на своих подопечных он ругался, однако делал это тонко, ювелирно», - подчеркнул Курчанин.

По словам музыканта, Шнуров вне всяческих сомнений является народным артистом. Он постоянно подсказывал другим участникам, над чем работать и какие ошибки исправлять. Регулярно подмечал мелкие огрехи, предлагая доработать их. Также юноша рассказал, что на проект никто не попадает через связи, в этом он убедился лично.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:19

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