АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и iPad

Еще минувшим летом в компании Apple заявили, что планируют предложить денежные вознаграждения тем, кто сумеет обнаружить в их устройствах и сервисах уязвимости. Теперь же в Купертино решили опубликовать более точную информацию с размером вознаграждений в рамках действия этой программы.
Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и iPad

Так, на специальной страничке Apple Developer появилась информация о том, какую сумму за выполнение определенных задач могут получить от компании специалисты в области кибербезопасности. Как оказалось, минимальная сумма такого вознаграждения составляет 25 000 долларов США. Для этого потребуется получить хотя бы ограниченный доступ к учетным записям в iCloud или же к персональным данным на экране блокировки устройства. Также подходит вариант с получением доступа к закрытой личной информации через приложение с активацией командной строки.

Впрочем, размер вознаграждения может увеличиться до 1 миллиона долларов, однако столь внушительную сумму компания готова отдать лишь тем специалистам, которым удастся провести сложную удаленную атаку для получения конфиденциальных данных. Получить эти деньги могут все желающие, достаточно лишь первым обнаружить уязвимость и поскорее сообщить о ней представителям Apple.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего…
Как встретили Новый 2020-й Год на…
Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал…
Актриса Полина Сыркина вернулась к работе спустя 5 месяцев после…
«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем…
Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и…
Изменившуюся Екатерину Варнаву приняли за Татьяну…
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих…
Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями…
Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола для…
Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на…
Биологи узнали, почему у панды маленькие…
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном…
Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный…
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской…
Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч…
«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в…
Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной…
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и…
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в…
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10…
«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный…
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на…
Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за…
Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой…
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019…
Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть…
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган…
Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной…
Просмотреть все новости