Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и iPad





Так, на специальной страничке Apple Developer появилась информация о том, какую сумму за выполнение определенных задач могут получить от компании специалисты в области кибербезопасности. Как оказалось, минимальная сумма такого вознаграждения составляет 25 000 долларов США. Для этого потребуется получить хотя бы ограниченный доступ к учетным записям в iCloud или же к персональным данным на экране блокировки устройства. Также подходит вариант с получением доступа к закрытой личной информации через приложение с активацией командной строки.Впрочем, размер вознаграждения может увеличиться до 1 миллиона долларов, однако столь внушительную сумму компания готова отдать лишь тем специалистам, которым удастся провести сложную удаленную атаку для получения конфиденциальных данных. Получить эти деньги могут все желающие, достаточно лишь первым обнаружить уязвимость и поскорее сообщить о ней представителям Apple.