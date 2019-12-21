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«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих слабостях

Мирослава Карпович призналась в Instagram-микроблоге в своих «слабых слабостях». Звезда «Папиных дочек» отметила, что она - «на 10% чайная», но обожает запах кофе.
«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих слабостях

Вдыхая этот насыщенный аромат, актриса представляет себя в широких шароварах с кружкой напитка «на восточном базаре, среди барханов из куркумы, зиры, карри, шамбалы, шафрана», где «любезные верблюды» ей встречно улыбаются, «перекрывая слепящее глаза солнце». Карпович не пьет чисто черный кофе, предпочитая разбавлять его молоком, приправлять специями. Однако любимым напитком для звезды остается чай, который она употребляет с миндальным молоком и вприкуску с медом.

«Вот, рассказала немножко о своих слабых слабостях», - отметила актриса, обращаясь к фолловерам. Карпович пожелала всем поклонникам «отличной субботы, скорее закончить все деловые дела, не стоять в пробках». Знаменитость советует «пробежаться по лесенке или за автобусом», что позволит укрепить здоровье и заодно вспомнить детство». «Приятных утренних вам чайно-кофейных ритуалов», - добавила звезда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:47

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