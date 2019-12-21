Изменившуюся Екатерину Варнаву приняли за Татьяну Навку

При этом внешний вид юмористки спровоцировал у её поклонников большое количество вопросов. Многие отметили сходство Варнавы и Навки. Знаменитость позировала за столом, удобно расположившись на стуле. Ракурс съёмки, макияж и собранные в хвост прямые волосы привели к увеличению сходства звезды Comedy Woman с женой Дмитрия Пескова. Екатерина Варнава выбрала для вечеринки длинное платье чёрного цвета.Сравнение с Татьяной Навкой оказалось не единичным случаем. При этом многие поклонники сообщили, что участница комедийного телепроекта сильно изменилась.Пользователи сервиса фотоблога отметили в комментариях, что «словно сёстры с Навкой», «даже не узнал, на фото просто разные люди», «сильно похожа на Татьяну Навку». Часть поклонников предположили, что подобный эффект был достигнут из-за игры света и определённого ракурса съёмки.