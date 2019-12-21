Ученые приблизились к созданию идеальной пивной пены





Авторы этого исследования воспользовались одним из мощнейших источников нейтронов на планете, который расположен в Институте Лауэ-Ланжевена во Франции. С помощью данной установки они выпустили пучки нейтронов в жидкости, которые используются для образования пены. «Так же, как человек видит свет, который отражается от блестящих поверхностей, мозг помогает человеку определить свет по внешнему виду, когда нейтроны отражаются от жидкости, мы можем воспользоваться техникой для раскрытия важной информации о ее поверхности. Разница лишь в том, что данная информация находится на молекулярном уровне, который недоступен невооруженному глазу», - утверждают авторы исследования.В результате были исследованы смеси, которые содержат в своем составе активное вещество снижающее поверхностное натяжение или полимер (как в шампунях), а полученные результаты будут использованы для создания пены с идеальными свойствами. Одним из будущих вариантов применения этой технологии называют возможности создать пивную пену, которая не осядет, пока бокал не будет испит до самого дна. Ученые также планируют улучшить составы средств для стирки, в которых большое количество пены является нежелательным.