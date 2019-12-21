АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Ученые приблизились к созданию идеальной пивной пены

Ученые из Великобритании утверждают, что результаты их нового исследования позволяют приблизиться к загадке, связанной со временем жизни пены. В будущем это поможет создать идеальную верхушку на бокале пива, кремовый топпинг на чашке кофе, а также усовершенствовать шампуни с противопожарными пенами или специальные абсорбирующие пены, которые используются для борьбы с экологическими катастрофами.
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной пены

Авторы этого исследования воспользовались одним из мощнейших источников нейтронов на планете, который расположен в Институте Лауэ-Ланжевена во Франции. С помощью данной установки они выпустили пучки нейтронов в жидкости, которые используются для образования пены. «Так же, как человек видит свет, который отражается от блестящих поверхностей, мозг помогает человеку определить свет по внешнему виду, когда нейтроны отражаются от жидкости, мы можем воспользоваться техникой для раскрытия важной информации о ее поверхности. Разница лишь в том, что данная информация находится на молекулярном уровне, который недоступен невооруженному глазу», - утверждают авторы исследования.

В результате были исследованы смеси, которые содержат в своем составе активное вещество снижающее поверхностное натяжение или полимер (как в шампунях), а полученные результаты будут использованы для создания пены с идеальными свойствами. Одним из будущих вариантов применения этой технологии называют возможности создать пивную пену, которая не осядет, пока бокал не будет испит до самого дна. Ученые также планируют улучшить составы средств для стирки, в которых большое количество пены является нежелательным.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лайфхак из Японии: Картонная копия мамы успокоила плачущего…
Как встретили Новый 2020-й Год на…
Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал…
Актриса Полина Сыркина вернулась к работе спустя 5 месяцев после…
«Он смотрит матом»: Участник «Голоса» Арсений Курчанин рассказал о работе с Сергеем…
Apple объявила размеры вознаграждений за взлом iPhone и…
Изменившуюся Екатерину Варнаву приняли за Татьяну…
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
«Я на 100% чайная»: Мирослава Карпович рассказала о своих…
Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями…
Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола для…
Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на…
Биологи узнали, почему у панды маленькие…
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном…
Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный…
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской…
Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч…
«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в…
Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной…
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и…
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в…
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10…
«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный…
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на…
Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за…
Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой…
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019…
Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть…
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган…
Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной…
Просмотреть все новости