АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями смартфонов

Эксперт показал на странице собственного аккаунта в Twitter отличия отображения графики на дисплее, работающем с частотой 90 Гц и обычным экраном смартфона. Динамичные игры на 90-герцовом устройстве выглядят куда приятнее.

В отношении дисплеев смартфонов, имеющих увеличенную частоту обновления картинки имеются разноплановые мнения. Одни говорят о необходимости интегрировать соответствующие модули во все устройства, а другие называют бесполезной нагрузкой на аккумулятор. При этом обе стороны имеют свои объективные аргументы, однако в разрезе игрового применения дисплей на 90 Гц действительно выглядит куда приятнее.

Мукул Шарма разместил на своей странице видео сравнения динамики в игровом приложении. Сама публикация была сделана в поддержку модели Reno 3 Pro 5G от компании Oppo. Этот смартфон получит именно 90-герцовый дисплей. При этом ситуация в принципе показательна для всех устройств с экраном нового поколения. Предположительно, в 2020 году дисплеями с повышенной частотой обновления картинки будут укомплектованы все флагманские девайсы, а также ряд моделей среднего ценового сегмента.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на…
Биологи узнали, почему у панды маленькие…
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном…
Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный…
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской…
Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч…
«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в…
Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной…
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и…
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в…
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10…
«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный…
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на…
Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за…
Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой…
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019…
Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть…
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган…
Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной…
"Ольга Рапунцель врет про квартиру": Татьяна Африкантова поделилась правдой об участниках проекта…
Участница "Дом-2" Алеся Семеренко решила дать Сергею Захарьяшу второй…
Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко рассказала о домогательствах и последующих 10 годах без…
Россия начала поставки вертолетов Ми-35 в…
"Засиделись на проекте": Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян задумался об уходе за…
Ученым удалось раскрыть «паразитарную» сущность…
Сильная духовная связь: Евгению Петросяну предсказали возвращение к Елене…
Мама звезды "Дом-2" Алены Рапунцель отбирает у нее заработанные на проекте…
Камера Samsung Galaxy S11 будет оснащена рекордным…
Звезду "Дом-2" Викторию Боню поймали на вранье о…
Екатерина Варнава показала, как выгоняет со сцены детей, спевших о ней…
Просмотреть все новости