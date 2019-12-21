Эксперты обсудили разницу между 90-герцовым и обычным дисплеями смартфонов
Эксперт показал на странице собственного аккаунта в Twitter отличия отображения графики на дисплее, работающем с частотой 90 Гц и обычным экраном смартфона. Динамичные игры на 90-герцовом устройстве выглядят куда приятнее.
В отношении дисплеев смартфонов, имеющих увеличенную частоту обновления картинки имеются разноплановые мнения. Одни говорят о необходимости интегрировать соответствующие модули во все устройства, а другие называют бесполезной нагрузкой на аккумулятор. При этом обе стороны имеют свои объективные аргументы, однако в разрезе игрового применения дисплей на 90 Гц действительно выглядит куда приятнее.
Мукул Шарма разместил на своей странице видео сравнения динамики в игровом приложении. Сама публикация была сделана в поддержку модели Reno 3 Pro 5G от компании Oppo. Этот смартфон получит именно 90-герцовый дисплей. При этом ситуация в принципе показательна для всех устройств с экраном нового поколения. Предположительно, в 2020 году дисплеями с повышенной частотой обновления картинки будут укомплектованы все флагманские девайсы, а также ряд моделей среднего ценового сегмента.
В отношении дисплеев смартфонов, имеющих увеличенную частоту обновления картинки имеются разноплановые мнения. Одни говорят о необходимости интегрировать соответствующие модули во все устройства, а другие называют бесполезной нагрузкой на аккумулятор. При этом обе стороны имеют свои объективные аргументы, однако в разрезе игрового применения дисплей на 90 Гц действительно выглядит куда приятнее.
Мукул Шарма разместил на своей странице видео сравнения динамики в игровом приложении. Сама публикация была сделана в поддержку модели Reno 3 Pro 5G от компании Oppo. Этот смартфон получит именно 90-герцовый дисплей. При этом ситуация в принципе показательна для всех устройств с экраном нового поколения. Предположительно, в 2020 году дисплеями с повышенной частотой обновления картинки будут укомплектованы все флагманские девайсы, а также ряд моделей среднего ценового сегмента.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:31