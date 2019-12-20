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Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь Юлию

Известный российский актер Константин Крюков обычно старается скрывать свою личную жизнь и родню от широкой публики. Но в этот раз артист пришел на предпремьерный показ комедии «Холоп» в компании своей 12-летней дочери Юлии.
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь Юлию

Судя по всему, знаменитый отец решил, что юная наследница уже достаточно взрослая, чтобы выйти с ним в свет. Девочка, напомним, была рождена в браке Крюкова с Евгенией Варшавской, с которой актер развелся 11 лет назад, сумев сохранить прекрасные отношения с дочерью. Появившись с отцом на мероприятии, Юлия Крюкова удивила окружающих не только красотой, но и потрясающими зелеными глазами, а также весьма приятными манерами. Спутница актера держалась перед объективами так уверенно, словно занималась этим всю свою жизнь.

Примечательно, что сам Константин Крюков вот уже более 10 лет женат на своем бывшем директоре Алине Алексеевой. Совместных детей пара не нажила, однако они, по всем признакам, счастливы вместе, передает портал «7Дней».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:56

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