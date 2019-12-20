В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч





Вице-премьер подчеркнул, что соответствующие корректировки будут внедряться и с высокой вероятностью получат утверждение в следующем году. При этом воплощать проект он рекомендует поэтапно при помощи отдельных пилотных проектов., — отмечает Акимов.Вице-премьер добавил, что в других цивилизованных государствах нет настолько крупной подушки скоростного запаса с отсутствием штрафа. По одному из представленных предложений, право уменьшать порог для различных режимов движения может быть предоставлено городам на уровне федерального значения, муниципалитетам с миллионным населением, столицам субъектов РФ. Акимов заявил, что новшество, в соответствии с предварительными подсчётами, даст возможность спасти свыше 1,8 тысячи жизней людей.