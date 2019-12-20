В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч
В России могут в 2 раза понизить нештрафуемый порог для случаев превышения допустимой на конкретном участке проезжей части скорости. Максим Акимов отметил, что уменьшение параметра до 10 км/ч позволит избежать ситуаций, при которых автомобилисты интуитивно добавляют дополнительные 20 км/ч поверх определённого знаками ограничения.
Вице-премьер подчеркнул, что соответствующие корректировки будут внедряться и с высокой вероятностью получат утверждение в следующем году. При этом воплощать проект он рекомендует поэтапно при помощи отдельных пилотных проектов.
«Это точно будет сделано — будут устанавливаться механизмы фиксации фото- и видеоматериалов. Точность данных авто и камер дают возможность минимизировать погрешность замеров и штрафовать водителей за превышение планки допустимой скорости», — отмечает Акимов.
Вице-премьер добавил, что в других цивилизованных государствах нет настолько крупной подушки скоростного запаса с отсутствием штрафа. По одному из представленных предложений, право уменьшать порог для различных режимов движения может быть предоставлено городам на уровне федерального значения, муниципалитетам с миллионным населением, столицам субъектов РФ. Акимов заявил, что новшество, в соответствии с предварительными подсчётами, даст возможность спасти свыше 1,8 тысячи жизней людей.
Вице-премьер подчеркнул, что соответствующие корректировки будут внедряться и с высокой вероятностью получат утверждение в следующем году. При этом воплощать проект он рекомендует поэтапно при помощи отдельных пилотных проектов.
«Это точно будет сделано — будут устанавливаться механизмы фиксации фото- и видеоматериалов. Точность данных авто и камер дают возможность минимизировать погрешность замеров и штрафовать водителей за превышение планки допустимой скорости», — отмечает Акимов.
Вице-премьер добавил, что в других цивилизованных государствах нет настолько крупной подушки скоростного запаса с отсутствием штрафа. По одному из представленных предложений, право уменьшать порог для различных режимов движения может быть предоставлено городам на уровне федерального значения, муниципалитетам с миллионным населением, столицам субъектов РФ. Акимов заявил, что новшество, в соответствии с предварительными подсчётами, даст возможность спасти свыше 1,8 тысячи жизней людей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:08