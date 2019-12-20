Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из Казахстана

Известная модель и звезда Instagram Вики Одинцова готова связать себя узами брака. Знаменитость сказала «Да!» своему избраннику, сделавшему ей предложение. К слову, мужем красавицы станет Димаш Адилет – казахстанский миллионер.Примечательно, что о романе между Вики Одинцовой и Димашем Адилетом ранее никто даже не догадывался. Более того, после того, как модель снялась в клипе Егора Крида, ей приписывали роман именно со знаменитым рэпером. Впрочем, ранее также ходили слухи об отношениях Одинцовой с Тимуром Батрутдиновым и даже основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Но теперь слухов не будет – ведь модель выходит замуж за известного бизнесмена из Казахстана, члена клуба умнейших людей планеты Димаша Адилета, который с юности живет в Швейцарии.К слову, о своей готовности покинуть ряды завидных женихов и стать «несвободным» бизнесмен сам рассказал в соцсетях. Адилет опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram небольшой ролик, на которой показал, как делает Вики Одинцовой предложение. «Она сказала да!» - гласит его подпись под этой публикацией.