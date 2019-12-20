Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019 года





К числу лучших автомобилей этого сезона шоу Кларксон отнес немецкий суперкар Audi R8 V10 perfomance quattro. По словам знаменитости, когда он впервые сел за руль этого автомобиля, ему он показался «дурацким и бесполезным», особенно после путешествия по Вьетнаму, где он долго катался на велосипеде и проникся экологическим идеями. «Она грохочет, словно вулкан. Но вы бы видели этот выхлоп – некоторые поезда дают меньше. Хотя всего через пару дней все образумилось и я понял, что V10 намного лучше любого велосипеда, а гонять на скорости около 300 км/ч – куда веселей, чем переживать о судьбе планктона. Именно таким и должен быть настоящий суперкар», - подчеркнул он.Немного похвалы от одного из культовых для автомобильного мира звезд досталось и скромному японскому внедорожнику Suzuki Jimny. При этом Кларксон отмечает, что машина лишена комфорта и недостаточно управляема на высоких скоростях. «Однако, если пойдет снег, а вам понадобится пересечь поле, лучше этой модели транспорта не придумать. Поставьте на него нормальный покрышки, и он обойдет Land Rover», - подытожил журналист.В список автомобилей, впечатливших Джереми Кларксона в этом году, вошел также итальянский суперкар Ferrari 488 Pista. «Эту машину делали люди, которые просто ненавидят людей. Как бы там ни было, но она сумела стать самым волнующим и захватывающим автомобилем в истории», - отметил он, подчеркнув необоснованную дороговизну и скупое оснащение модели. Также телеведущий отметил Range Rover Velar SVAutobiography за огромную как для моделей марки мощность, Ford Mustang V8 GT Convertible за прекрасные впечатления от вождения, Mercedes-AMG A35 4Matic за впечатляющую динамику езды, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio за потрясающий двигатель, который он назвал «произведением искусства».