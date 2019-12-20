Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер Энистон





После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт неоднократно появлялся на публике в компании Дженнифер Энистон. После того, как актриса позвала бывшего мужа на мероприятие в честь собственного 50-летия, появилось множество сообщений о якобы тайных встречах бывших супругов. В ноябре Питт был замечен в доме Энистон на вечеринке в честь Дня Благодарения. Очередной причиной для подогрева слухов стала отправка встречного приглашения со стороны Брэда Питта.Особенный интерес поклонников вызывает тот факт, что в соответствующий период Анджелина Джоли должна привести в дом бывшего мужа 3-х детей. Старший ребёнок пары учится в Южной Корее, а Захара и Пакс Тьен не хотят приезжать к актёру по неназванной причине. Некоторые считают, что пришло время говорить о высоких шансах на воссоединение Питта и Энистон. Они неоднократно сообщали о сохранении взаимной симпатии.