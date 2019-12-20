Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть шаурму
Как известно, последний выпуск программы "Бородина против Бузовой" была посвящена годовщине свадьбы Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Однако звезда реалити-шоу покинула съемки, как потом оказалось, чтобы съесть шаурму.
Началась программа "Бородина против Бузовой" с поздравлений для Саши Черно и Иосифа Оганесяна с ситцевой свадьбой. Ребятам подарили подарки и решили показать нарезку с моментами становления их пары. Так ведущие хотели показать, как ребята за прошедшее время изменились в лучшую сторону. Саша Черно, тем не менее, происходящим сильно возмутилась.
Супруга Иосифа Оганеасяна устроила истерику, начала кричать, зачем показывать всю эту грязь, а затем в привычной для себя манере покинула студию. Телеведущая Ксения Собчак отправилась за будущей мамочкой, а когда застала ее в гримерке, Саша Черно сидела и ела шаурму.
Началась программа "Бородина против Бузовой" с поздравлений для Саши Черно и Иосифа Оганесяна с ситцевой свадьбой. Ребятам подарили подарки и решили показать нарезку с моментами становления их пары. Так ведущие хотели показать, как ребята за прошедшее время изменились в лучшую сторону. Саша Черно, тем не менее, происходящим сильно возмутилась.
Супруга Иосифа Оганеасяна устроила истерику, начала кричать, зачем показывать всю эту грязь, а затем в привычной для себя манере покинула студию. Телеведущая Ксения Собчак отправилась за будущей мамочкой, а когда застала ее в гримерке, Саша Черно сидела и ела шаурму.