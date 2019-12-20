Эксперт рассказал о методах предотвращения угона автомобиля





При этом речь идёт о защите не столько от случаев угона, как от понесённых финансовых потерь. При наличии возможности разместить автомобиль на территории закрытой стоянки, это стоит сделать.В ином случае желательно оставлять транспорт в пределах хорошо освещённых зон, которые просматриваются с видеокамер. Моржаретто добавил, что в тёмных закоулках угонщики имеют очень высокие шансы на кражу авто.