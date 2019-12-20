Эксперт рассказал о методах предотвращения угона автомобиля
Эксперт рассказал о ключевом методе предотвращения угона авто злоумышленниками. В первую очередь Игорь Моржератто советовал застраховать транспортное средство по КАСКО.
При этом речь идёт о защите не столько от случаев угона, как от понесённых финансовых потерь. При наличии возможности разместить автомобиль на территории закрытой стоянки, это стоит сделать.
В ином случае желательно оставлять транспорт в пределах хорошо освещённых зон, которые просматриваются с видеокамер. Моржаретто добавил, что в тёмных закоулках угонщики имеют очень высокие шансы на кражу авто.
При этом речь идёт о защите не столько от случаев угона, как от понесённых финансовых потерь. При наличии возможности разместить автомобиль на территории закрытой стоянки, это стоит сделать.
В ином случае желательно оставлять транспорт в пределах хорошо освещённых зон, которые просматриваются с видеокамер. Моржаретто добавил, что в тёмных закоулках угонщики имеют очень высокие шансы на кражу авто.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:50