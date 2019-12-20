"Ольга Рапунцель врет про квартиру": Татьяна Африкантова поделилась правдой об участниках проекта "Дом-2"





Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, что якобы сдала адрес квартиры Федора Стрелкова, где он собирается жить с Кристиной Лясковец. По словам экс-участницы проекта "Дом-2", недавно молодой человек заказал туда доставку мебели. По поводу квартиры врут и Ольга Рапунцель вместе с Дмитрием Дмитренко, отметила женщина. По ее словам, молодая мамочка давно обзавелась жильем в Москве, ее квартира находится в Новопеределкино, а рядом будут жить Купины. Еще одну квартиру, как известно, беременная звезда реалити-шоу выиграла в конкурсе "Человек года", а потому у нее теперь их две.По поводу выигрыша Марины Африкантовой ее мать отметила, что все квартиры на данный момент принадлежат ей, а вот дочери обязательно нужно продать машину, выигранную на "Человеке года", и купить себе жилье, ведь в случае развода у нее ничего не будет. Также Татьяна Владимировна отметила, что в ближайшее время проект ненадолго закроют, всех нерейтинговых участников отправят домой, а остальных - на Сейшелы.