Участница "Дом-2" Алеся Семеренко решила дать Сергею Захарьяшу второй шанс





Участники телевизионного шоу "Дом-2" Алеся Семеренко и Сергей Захарьяш добрались до острова любви. Известно, что молодые люди поселились вместе, после чего сразу появились слухи о том, что Алеся решила дать Сергею второй шанс и будет налаживать с ним отношения.Говорят, что во время этого перелета Сергей Захарьяш нарушил свою старую традицию и не целовался во время перелета с девушкой. Однако, когда Сергей и Алеся попали на остров, то жить стали вместе, хотя и утверждают, что кроме дружбы между ними пока ничего нет.Поступок Алеси Семеренко совсем не понравился ведущей проекта Юлии Ефременковой. Она даже решила уточнить у девушки, а с какой целью она свои вещи положила в комнате у Сергея Захарьяша. На это Алеся, как кажется многим, ответила весьма странно.По словам Алеси Семеренко, ей будет не комфортно жить на одной территории с девушками, которых она толком не знает.Большинство тут же подчеркнули, что, видимо, вопрос репутации ее не сильно волнует, а другие сказали, что она просто решила возобновить отношения с Сергеем Захарьяшем и дала ему еще один шанс.