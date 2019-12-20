Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в срыве

Ранее Полина заявила, что ее звездная мать снова вернулась к употреблению наркотиков. Кроме того, она сообщила, что после одной из потасовок Борисова даже попала в клинику. Во избежание дальнейших проблем девочку пришлось забрать к себе ее отцу Максиму Аксенову. Сама же телеведущая опровергает слова дочери. Чтобы доказать свою «чистоту» Дана Борисова обратилась сразу в два медицинских центра, чтобы проверить кровь на предмет содержания в ней наркотических веществ. В одной из клиник результаты этого анализа были готовы уже через несколько часов, поэтому она поспешила опубликовать фотографии полученных справок на своей страничке в социальной сети Instagram.«Это анализ венозной крови, сделанный лучшей в Москве токсикологией. Ничего не обнаружено. Стоимость такого теста 15 000 рублей. А еще я сдала мочу и волосы по примерно той же цене. Сдала все подобные тесты в другом учреждении и жду ответ оттуда. Почему вы такие жестокие и так любите добивать тех, кто однажды упал?» - посетовала Борисова в прикрепленном к посту сообщении.